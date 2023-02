Comincerà oggi, nelle prime ore del mattino, la trasferta della Casertana in Sardegna. La squadra giocherà senza il sostegno dei suoi supporters perché la Prefettura di Nuoro, recepita la determinazione del Casms, ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Caserta. I falchetti hanno scelto l'aereo per raggiungere l'isola dove domani affronteranno il Sarrabus Ogliastra, per la quinta gara del girone di ritorno. Partenza, dunque, al mattino, arrivo nel ritiro in provincia di Nuoro prima di pranzo e seduta di rifinitura in loco.

La partita assume un valore speciale perché deve rappresentare la ripartenza a pieno ritmo della squadra rossoblù, dopo la sconfitta di Pagani e il pareggio interno con il Cassino. Salvo decisioni clamorose dal parte del Giudice sportivo che non si è ancora espresso sugli incidenti avvenuti prima del derby di due settimane fa, la corsa al primato è ormai un sogno. Il nuovo obiettivo della Casertana sono i playoff e quelli, almeno nelle posizioni meno nobili, sono alla portata di Ferrari e compagni. A patto che torni la squadra delle gare con Ilvamaddalena e Paganese cancellando però dai 90' le solite distrazioni difensive. In quelle due partite la Casertana aveva dimostrato di star assorbendo bene la cura Cangelosi, salvo poi compiere un passo indietro domenica scorsa contro il Cassino che si è confermato avversario tignoso. Riprendere, dunque, i filo del discorso interrotto e ricominciare a macinare punti pesanti è l'obiettivo della Casertana.



«Limitare i bassi» ha detto il mister dopo la gara di domenica scorsa, è l'obiettivo in questo periodo fisiologico di apprendimento degli schemi da parte dei falchetti. Tradotto: massima attenzione e concentrazione. Perché se l'obiettivo primario è sfumato la responsabilità maggiore è dei calciatori, per loro stessa ammissione e per dovere almeno professionale hanno il compito di fare il meglio possibile nel finale di stagione inclusi gli eventuali playoff.



Mister Cangelosi non dovrebbe cambiare molto della formazione che ha pareggiato domenica scorsa contro il Cassino. Tornerà certamente tra i titolari il play Manzo la cui assenza ha probabilmente pesato sulla qualità della manovra rossoblù in occasione dell'ultimo 2-2 contro i laziali. Prenderà il posto occupato da Atteo. Ai suoi fianchi tornerà Casoli con Vacca che dovrebbe riaccomodarsi in panchina per far spazio al giovane Tringali. Non ci sarà quasi certamente capitan Rainone e dunque, al centro della difesa, al fianco di Sabatino, giocherà Soprano. Il modulo ovviamente sarà il 4-3-3. Non si cambia e non si cambierà di qui alla fine. Cangelosi sta costruendo quello che deve diventare un meccanismo perfetto e per riuscirci ha bisogno di ogni secondo di gara a disposizione. Niente variazioni sul tema, neppure all'occorrenza. E forse va bene così: chi in precedenza ha guidato la squadra ha spesso cambiato modulo e schieramento disorientando una formazione che comunque raramente ha espresso le sue doti tecniche.



Infondere certezza alla squadra è l'obiettivo del mister che probabilmente non cambierà in attacco. Ferrari è insostituibile (anche per mancanza di alternative over nel ruolo) ed ai suoi fianchi Taurino e Bollino sembrano aver vinto, con un certo margine, il ballottaggio di titolarità con Liurni e Turchetta. Lui, il «Flauto magico» è uno dei calciatori che ha reso meno rispetto alle aspettative di inizio stagione pur contribuendo alla causa con un numero sostanzioso di assist decisivi.