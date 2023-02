Fasano-Cavese 1-1, non basta Banegas: Nardò e Barletta si avvicinano

Botta e risposta nel primo tempo tra Fasano e Cavese. Il match del Vito Curlo termina sul punteggio di 1-1, con gli aquilotti a mordersi le mani per non aver saputo chiudere i conti dopo il vantaggio realizzato da Banegas al quarto d'ora.

I padroni di casa, trascinati da un indemoniato Corvino, mettono spesso in difficoltà la retroguardia biancoblu, trovando un pareggio tutto sommato meritato. Resta in casa Cavese il problema dello scarso cinismo sotto porta a dispetto delle occasioni create. Gli aquilotti viaggiano infatti alla media di un solo gol a partita da ormai due mesi: l'ultima volta in cui ha centrato due volte il bersaglio grosso si era ancora nel 2022, precisamente il 18 dicembre nella penultima gara dell'anno contro il Brindisi.

Una media-gol non degna di una capolista, nonostante il girone H si sia confermato ancora una volta il raggruppamento più duro ed equilibrato tra quelli centro-meridionali. E proprio in classifca la Cavese resta ancora al primo posto, ma ora il margine si è nettamente assottigliato. Nardò a -1 e Barletta a -2 fanno di nuovo sentire il fiato sul collo dei metelliani, chiamati a ristabilire le distanze già a partire da domenica prossima, nel turno interno contro un abbordabile Gladiator.