Fasano-Cavese, Troise in emergenza: quattro forfait, c'è un classe 2006

C'è anche un classe 2006 tra i convocati della Cavese che domani renderà visita al Fasano. Si tratta del giovane centrocampista Ferrara, altro prodotto del vivaio biancoblu che entra nell'orbita della prima squadra. Mister Troise dovrà rinunciare a quattro importanti pedine: oltre allo squalificato Munoz, la pattuglia biancoblu non avrà a disposizione Maffei, Puglisi e Bacio Terracino, ancora in bacino di carenaggio.

Il tecnico biancoblu sottolinea il lavoro fatto dagli aquilotti in settimana, «volto ad aumentare ancora di più le occasioni per poter fare gol. I numeri parlano chiaro e in questo momento ci mancano un po' le reti dei nostri attaccanti. Ma anche a Fasano dobbiamo scendere in campo per esprimerci al meglio».

I pugliesi sono reduci da una tremenda scoppola esterna contro il Bitonto. Un sonoro 6-3 che non può non aver elevato all'ennesima potenze le motivazioni della squadra. Ne è pienamente consapevole mister Troise, «ma al di là della loro condizione psicologica, noi dobbiamo mettere in campo la giusta mentalità che deve avere una squadra che vuole arrivare all’obiettivo. Mi aspetto di vedere la stessa Cavese vista col Nardò, attenta su tutti i fronti e pronta a migliorare su alcuni dettagli che sono mancati».