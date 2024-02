Fasano-Gelbison 1-1: non basta la rete di Bubas per portare a casa i 3 punti

Alla Gelbison non basta una buona prestazione e chiudere la prima frazione in vantaggio per centrare la vittoria nella trasferta pugliese sul campo del Fasano. Il tecnico dei rossoblù cilentani Alessandro Erra, propone il collaudato 3-5-2 confermando come terminali Kosovan e Bubas, e proprio quest'ultimo nella prima frazione al minuto 24 trova la giocata giusta per battere Lazar.

La Gelbison sciorina un buon calcio e mette alle corde i padroni di casa creando altre due limpide occasioni per raddoppiare, ma non riesce a finalizzarle in modo vincente.

Il tempo si chiude con il vantaggio dei cilentani.

Nella ripresa la partita resta in controllo di Manzo e compagni, fino al minuto 38' quando Manfredi, trova l'inzuccata vincente che batte Milan, e regala il pareggio alla squadra del tecnico Tiozzo. Il risultato non muta più nonostante i 6' di recupero. Alla Gelbison resta il rammarco di aver lasciato due punti per strada. I cilentani salgono a quota 30 e domenica in casa quasi certamente nell'impianto del Vaudano di Capaccio, nuova struttura per le gare casalinghe dei rossoblù, ospiteranno il Barletta, che ha battuto il Matera e si porta a 25 punti.