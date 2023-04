Fasano-Nocerina 2-3: è Pasqua di resurrezione per i molossi

Un duplice miracolo in prossimità della Pasqua per la Nocerina, che letteralmente risorge nella trasferta di Fasano nonostante le numerose e pesanti assenze cui far fronte. Mancavano infatti, tra squalifiche e infortuni, il portiere Russo, il difensore De Marino, i centrocampisti Basanisi, Giacomarro e Mancino. Finisce 2-3 per i molossi, che vincono in rimonta dopo essere passati due volte in svantaggio nella prima frazione di gioco.

Maletic ne fa due, Talamo completa l'opera, vanificando le reti di Farinola (1-0) e Corvino (2-1). E cancellano in un sol colpo sia l'astinenza da vittorie in trasferta - l'ultima sette mesi fa col Martina - sia la mancanza di cinismo sotto porta. Evidentemente è il Fasano a portare bene alla vena realizzativa dei rossoneri, visto che l'ultima volta in cui avevano realizzato tre reti in una sola gara fu proprio all'andata contro lo stesso Fasano.

Insomma, una resurrezione in piena regola per una Nocerina che si tira anche fuori - provvisoriamente - dalla zona playout, sorpassando l'Afragolese che ha ottenuto solo un pareggio in trasferta a Matera. Tre punti di platino soprattutto per il morale, in attesa di uno scontro diretto interno da non steccare. Il prossimo turno prevede infatti la gara contro il Gladiator al San Francesco, altro match da affrontare col coltello tra i denti per evitare uno spiacevole epilogo stagionale.