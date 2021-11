Borrelli dà la scossa al San Giorgio: contro il Fasano la prima vittoria in D

Finalmente San Giorgio. Arriva al Veneziani di Monopoli, contro il Fasano, la prima – storica – vittoria in serie D dei granata, subito rigenerati dalla cura Borrelli, chiamato in settimana a rilevare il dimissionario Romaniello.

Con Navas squalificato, il tecnico granata si affida ad un 4-3-3 denso di novità: tornano titolari Bertolo, Di Franco e Raiola; Albano fa il suo esordio, Bonfini viene spostato a sinistra, con Ruggiero ad agire da terzino destro.

Avvio di gara con brivido per i granata: pronti via, e Losavio centra la traversa. Il pericolo non fa sbandare il San Giorgio, che comincia a macinare gioco e guadagnare metri. Il gol partita arriva al minuto 13: la spizzata di Varela su lancio dalla difesa diventa un assist per Raiola, che entra in area e insacca. La rete galvanizza i granata, sfiorano il raddoppio a più riprese con Raiola (19'), Albano (20'), Varela (23') e Di Pietro (26'). La reazione del Fasano sta tutta nella conclusione – alla mezz’ora – di Capomaggio, che da buona posizione spedisce sopra il montante.

Nella ripresa il San Giorgio si compatta e chiude praticamente tutti gli spazi. Al 20’ Capomaggio rimedia il secondo giallo e complica ulteriormente la domenica dei suoi. La gara scorre quindi senza ulteriori sussulti.

Prima, storica vittoria in serie D per il San Giorgio, che resta penultimo ma avvicina la Virtus Matino (sconfitta a Caserta), che adesso è ad una sola lunghezza; a due punti c’è il Rotonda, a quattro la zona salvezza.