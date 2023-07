Feldi Eboli, continuano le novità: Igor Carioca e Degan in rossoblu

Ancora volti nuovi in casa Feldi Eboli, che ha annunciato gli ingaggi di Igor “Carioca” Carvalho da Rocha e di Nicola Degan.

Il brasiliano, classe 1998, approda in Italia dopo le esperienze in Brasile e in Spagna. Dopo aver indossato in patria le maglie di Minas, Assoeva e Joinville, Carioca ha varcato l'oceano per approdare all'Inter Movistar nella Liga spagnola, prima di far rientro in Brasile e disputare lo scorso campionato tra le file del Cascavel Futsal. Ricchissimo il palmares personale con le vittorie di un campionato brasiliano, una coppa Libertadores, una coppa RS, un campionato Catarinense e una Recopa Catarinense.

Degan, classe 2000, è reduce dalla duplice parentesi tra le file di Euro Massimo C5 e Nuova Comauto Pistoia nell'ultima stagione.

Laterale o centrale difensivo, il nuovo acquisto delle volpi s'è detto entusiasta della scelta: «Dall’esterno si percepisce la solidità e la serietà della società. La vittoria dello scudetto mi fa pensare che la squadra non vorrà fermarsi qui e sarebbe bello essere protagonista di nuove vittorie. E poi sarà un onore disputare la Champions League con la Feldi e non vedo l’ora di confrontarmi con campioni e squadre di caratura internazionale».