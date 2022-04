Feola: «Bitonto la squadra più forte ma la Casertana vuole i 3 punti»

"Il Bitonto è senza dubbio la squadra più forte del campionato". E' questo il parametro della difficoltà della partita di domani, secondo mister Feola: "Hanno tante alternative, molti giocatori che hanno già vinto questo torneo, quindi sono un avversario che va rispettato. Però, noi siamo consapevoli delle nostre possibilità e giocheremo a viso aperto per portare a casa i tre punti".

La Casertana cerca continuità di risultati: "Nonostante la vittoria di mercoledì contro il Lavello, è cambiato ben poco sul piano della prestazione. Come in tante altre occasioni abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Mercoledì abbiamo vinto, altre volte no, ma abbiamo sempre costruito tante palle gol e commesso errori che hanno favorito agli avversari. In ogni caso - prosegue Feola - la vittoria porta serenità ed autostima e questo è un dato positivo. Proveremo a limare quegli errori banali e ad approfittare del momento difficile per il morale dei nostri avversari ormai fuori dai giochi promozione". Ancora problemi di formazione per l'allenatore. Addessi e Diaz sono fuori, in dubbio Di Somma, Monti e Colacicchi.