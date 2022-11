Doppio rebus per mister Panarelli. Infortuni e squalifiche privano il tecnico di alcune delle certezze maturate in poco più di 15 giorni alla guida della Casertana. La difesa sarà priva di capitan Rainone (squalificato) e probabilmente anche di Dionisi (che ha un problema muscolare). A centrocampo mancherà il pilastro Onazi e per di più l'altro regista di ruolo, Nunes, è reduce da un lungo infortunio. Insomma, un reparto da reinventare ed un calciatore praticamente insostituibile da sostituire.

Doppio grattacapo, dunque, per l'allenatore della Casertana in vista della delicatissima gara di domani al Pinto contro l'Atletico Uri (ore 14). Dalle difficoltà, però, a volte nascono nuove soluzioni ed una di queste potrebbe essere il difensore centrale Matteo Darini: il classe 2002, di cui si è sempre parlato molto bene e che mercoledì ha anche segnato un gol contro l'Aversa, è in rampa di lancio per il debutto da titolare in campionato al fianco di Sabatino. È un under, e dovesse confermarsi su alti livelli, come del resto ha fatto nella seconda metà della scorsa stagione, potrebbe diventare un'arma importantissima, utile a liberare un posto over più in avanti. Per Onazi, invece, non ci sono pezze che reggano: il nigeriano è calciatore di categoria nettamente superiore, nelle ultime gare lo ha dimostrato ampiamente e nessuno in serie D è in grado di dare alla mediana la sua stessa rapidità di pensiero in cabina di regia.





Al di là della di formazione che mister Panarelli vorrà schierare, quello di domani contro l'Uri diventa un test importante per la rosa. Già in altre occasioni quelli che hanno giocato di meno hanno dimostrato di poter sostituire i titolari. E con Darini in difesa, nell'undici di partenza, al posto di Guida in attacco, potrebbe tornare Ferrari. L'esperto bomber è quello che finora ha convinto meno tra i tanti big della Casertana. Dopo un buon avvio è stato spesso relegato in panchina e quando chiamato a subentrare non ha mai inciso in maniera decisiva. Schierato al fianco di Favetta, nel nuovo 4-2-4 di Panarelli, Ferrari avrebbe l'opportunità di confermarsi ancora il prolifico centravanti che è sempre stato nelle ultime stagioni.



In ogni caso, la Casertana non può perdere di vista l'obiettivo irrinunciabile della gara di domani contro l'Uri che è la vittoria. Qualche inciampo, nel corso della stagione, può capitare a tutti, ma con il Sorrento che scappa, quei bonus i falchetti li hanno già esauriti da tempo. E così, ora, la squadra è chiamata a gettare il cuore oltre l'ostacolo, a dare più del massimo, per centrare un filotto di vittorie consecutive e sperare di rimettersi in corsa per il primato. Diversamente solo poche giornate e l'obiettivo promozione diventerà una chimera: inaccettabile per il valore oggettivo della rosa allestita in estate.