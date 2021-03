Ferraro si presenta al Savoia: «Tutti sotto esame»

In settimana l'annuncio ufficiale, quest'oggi la conferenza di presentazione. Giovanni Ferraro (foto ufficio stampa), nuovo tecnico del Savoia, punta tutto sulle motivazioni per imprimere quella sterzata che Chianese non è riuscito a realizzare. «Ho accettato questa sfida con grande entusiasmo - commenta il neo tecnico oplontino -, credo fosse l’occasione giusta al momento giusto per me. Questa è una piazza gloriosa, storica, con un pubblico esigente, è un piacere e un onore poter sedere su questa panchina. Pressioni? Non dobbiamo sottrarci, anzi. Sono arrivato con grandissime motivazioni, con tanta voglia e tanta rabbia. Per me l’aspetto motivazionale è tutto, specie in questa piazza: sono certo che con il lavoro quotidiano riuscirò a dimostrare le mie capacità. L’obiettivo sarà riportare un po’ di entusiasmo ai nostri tifosi, per renderli orgogliosi di noi. Dobbiamo vivere alla giornata, senza frenesia. Per noi il futuro è adesso, ci stiamo giocando tutti qualcosa di importante. Modulo? Non ne propongo uno in particolare, l’importante sarà mettere i calciatori nelle migliori condizioni di esprimersi. Arrivo in corsa e sono il terzo allenatore della stagione, devo far rendere al meglio questa squadra. L’unica soluzione è il lavoro, serio. Sono io che mi dovrò adattare alle caratteristiche dei calciatori».

Sull’astinenza da gol: «Va risolta con il lavoro e con la tranquillità. Dobbiamo creare occasioni e portare quanti più uomini in area avversaria. Disponiamo di singoli importanti in attacco, ogni calciatore deve fare il massimo e stare tranquillo. Il gol arriverà ne sono sicuro. Al di là dell’incisività negli ultimi 20 metri, comunque, la squadra ha in generale perso un po’ di fiducia, ma questo è dovuto anche alla mancanza di risultati, che nel calcio sono fondamentali. È importante far ritrovare il sorriso a questi ragazzi e ci stiamo lavorando. Abbiamo iniziato un percorso che credo potrà portarci delle soddisfazioni».

Obiettivo svolta: «Bisogna capire che ognuno di noi da mercoledì si gioca il proprio futuro in 14 partite. Questa deve essere l’ambizione. Tutti vedranno l’operato dei calciatori e il mio. Dobbiamo essere consapevoli di questo, qui siamo tutti sotto esame. Io ho aspettato con ansia l’occasione giusta e credo che Torre Annunziata possa esserlo».

Sullo staff: «Con Pasquale Ottobre ci ho giocato, già lo conoscevo e quindi è stato facile trovare un ottimo feeling. È una fortuna averlo con me e lo stesso vale per Tonino Barbera. Uomo disponibile e di sani principi».

Nuovo tassello, intanto, nell’organigramma oplontino. Si tratta di Emanuele Righi, nuovo direttore sportivo. «Una scelta forte – così il club nella nota che ha ufficializzato l’intesa – voluta dalla proprietà e proiettata al futuro».

Nel frattempo, la società mette a tacere le voci che avevano preso a circolare a proposito di un’eventuale partenza – con direzione Giugliano – di Pierluigi Riccio e Ciro Poziello, blindando in particolare il capitano. «Il club – si precisa in una nota – tiene a sottolineare, soprattutto riguardo al capitano, che il rapporto che lega Ciro alla famiglia Mazzamauro è forte e certamente proseguirà anche per il futuro».

