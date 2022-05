Festa pronta a Giugliano: la sfida che vale la serie C con il Monterotondo

La festa è pronta. Giugliano si prepara ad omaggiare i propri beniamini, che domani - sul campo del Real Monterotondo - avranno l'opportunità di staccare il pass per la lega Pro. Ai tigrotti di Giovanni Ferraro basterà vincere, indipendentemente dai risultati delle altre avversarie, per avere la certezza della vittoria in campionato. Un torneo condotto dai gialloblu fin dalla prima giornata. Il Giugliano potrebbe riuscire nel suo intento anche racimolando un patto e se la Torres, diretta inseguitrice, non dovesse vincere sul terreno amico. Le probabilità sono alte, dunque, ma in casa gialloblu si fa leva sulla scaramanzia. Bocche cucite fino a domani pomeriggio.