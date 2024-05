Fidelis Andria-Gelbison 2-1: la stagione si chiude con una sconfitta

Fidelis Andria e Gelbison due squadre senza nessun obiettivo da centrare nell'ultima uscita della regular season danno vita ad un match divertente soprattutto nella prima frazione.

I due tecnici propongono un 4-3-3. Erra, per i rossoblù, manda in campo nel tridente Dellino, Gagliardi e Croce. La gara si sblocca dopo 3' con un gran gol di Venanzio.

Poi è lo stesso calciatore al 19' a sfiorare il raddoppio, ma le occasioni non mancano neanche per la Gelbison che con il bomber Croce, va vicino al pareggio:l'attaccante tutto solo davanti alla porta si lascia ipnotizzare da Baietti.

Per i padroni di casa ci prova Gambuzzi in contropiede, e sul fronte cilentano tocca a Casiello creare un tiro che termina alto. La prima frazione si chiude sull'1-0, Nella ripresa nelle fila della Fidelis Andria entra Strambelli, che si guadagna un penalty che trasforma per il 2-0.

La gara resta viva e al quarto di recupero la Gelbison accorcia con la marcatura di Gagliardi che fissa il punteggio sul 2-1 per i pugliesi. La Gelbison chiude la stagione al nono posto, mentre l'Andria si piazza quarta e proseguirà nei play off dove troverà il Nardò.