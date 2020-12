Pioggia di contributi per le società che partecipano ai campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti. Il Consiglio Federale della Figc ha deliberato oggi l'erogazione di un bonus di 6.000 euro per tutte le società che partecipano al campionato di Serie D di calcio a 11 e al campionato di Serie A di calcio a 5 maschile e femminile.

Si tratta di somme messe a disposizione della Federcalcio da Sport e Salute. Un parziale ristoro per le spese sostenute e da sostenere dalle singole società per l'esecuzione di test rapidi e tamponi, resa obbligatoria dal protocollo recentemente entrato in vigore, unitamente alla convenzione con Federlab,

Il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, ha sottolineato che oltre ai fondi erogati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche il Dipartimento Interregionale distribuirà contributi alle società di propria competenza, dunque ai club di Serie D, entro il prossimo mese di gennaio.

