In astinenza da gol ormai da tempo, soprattuto quando gioca in casa, la Gelbison prova a interrompere questa tendenza ma sulla sua strada trova la vice capolista del giorne H: il Foggia del tecnico Corda. All'appuntamento la formazione cilentana ci arriva con un volto parzialmente rinnovato dopo tre partenze e l'arrivo dell'attaccante Gianmarco Tedesco, che proprio allo Zaccheria farà il suo nuovo debutto con la casacca rossoblu, tra l'altro già indossata nella stagione 2013/14. E con Tedesco è arrivato anche un portiere under, Cristian Cefariello, 19 anni, ex Robur Siena, che prene il posto di Napolitano.



Il tecnico Squillante, nella conferenza prima del match, ha assicurato: «Non andremo a difendirci e faremo una partita aggressiva per cercare di portare a casa un risultato utile».



A Foggia fischio d'inizo alle 14.30, dirige Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. © RIPRODUZIONE RISERVATA