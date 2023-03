Sassi, pugni e sputi agli arbitri: squalificato il campo della Mariglianese

Si appresta a finire nel peggiore dei modi il secondo, storico campionato della Mariglianese in serie D. Stabilmente ultimo in classifica ed ormai inesorabilmente condannato alla retrocessione in Eccellenza, il club ha incassato quest’oggi un’autentica stangata del Giudice Sportivo, che ha sanzionato in maniera esemplare le gravi intemperanze registrate nell’ultima gara interna contro il Città di Sant’Agata. Sputi, minacce e insulti a terna arbitrale e commissario di campo: tutto è finito sul referto arbitrale e puntualmente sanzionato dal Giudice Sportivo.

Squalificato fino al 30 settembre lo stadio Santa Maria delle Grazie, con obbligo di disputare le gare interne a su campo neutro ed a porte chiuse, con un’ammenda di 5mila euro: questa la maxi sanzione inflitta al club «Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nel corso dell'intervallo, accerchiato all'uscita dal terreno di gioco gli Ufficiali di gara e il Commissario di Campo rivolgendo loro espressioni grevemente offensive e minacciose. Una di tali persone spingeva il Direttore di gara verso un muro mentre l'intero gruppo (circa 10 perone) reiterava gli insulti e le minacce fino all'ingresso degli spogliatoi. Nella circostanza il Commissario di Campo veniva raggiunto da un pugno alla schiena che gli procurava sensazione di dolore».

Ad aggravare il carico, anche la condotta di «alcuni sostenitori presenti su una balconata posta a ridosso dell'ingresso degli spogliatoi», che «lanciavano da un’altezza di circa 3 metri una mattonella che colpiva il Direttore di gara ad un piede ed un sasso che colpiva il Commissario di Campo su una coscia». Poi le offese e gli insulti rivolti alla terna al termine della gara e – come se non bastasse – i danni all’auto del direttore di gara, che «rilevava che sulla sua vettura, data in custodia alla società, erano stati danneggiata entrambi gli specchietti retrovisori. Infine, mentre la Terna si trovava all’interno dell'abitacolo, ma ancora nel parcheggio dell'impianto, persona non identificata cercava di raggiungere l'auto di corsa e con fare minaccioso, non riuscendovi solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine».

Un clima di terrore, insomma, che ha «reso necessario il fattivo e reiterato intervento delle Forze dell'Ordine, le quali hanno, con fatica e a più riprese, ristabilito le necessarie condizioni di sicurezza, nonostante le continue intemperanze e aggressioni che inducevano a scortare tanto il pullman della società ospitata quanto l'auto della Terna fino all'immissione in autostrada».

Le sanzioni del Giudice Sportivo hanno raggiunto anche il dirigente Mario Raffaele Polverino, inibito fino al 30 giugno («Allontanato per indebito ingresso sul terreno di gioco, rivolgeva espressioni gravemente offensive all'indirizzo della terna. Nella circostanza calpestava il piede di un assistente arbitrale e nell'abbandonare il terreno di gioco lo colpiva con una manata al petto, procurandogli sensazione dolorifica. Nel corso dell'intervallo il medesimo reiterava le espressioni offensive nei confronti degli ufficiali e spingeva un calciatore avversario»); l’allenatore Giuseppe Panico, squalificato per tre gare («per aver rivolto espressioni minacciose all'indirizzo del Direttore di Gara nel corso dell'intervallo, reiterava la condotta al termine della gara») ed il calciatore Salvatore Bacio Terracino, squalificato per due gare («Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto»).