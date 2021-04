Il cuore non basta, il Giugliano cade sul campo del Formia

Sconfitta di misura (2-1) per il Giugliano di Antonio Maschio, battuto in trasferta dall'Insieme Formia nel turno di recupero della 19esima giornata. I padroni di casa passano in vantaggio al 16' del primo tempo: azione solitaria di Zonfrilli, il capitano dei laziali, che entra in area di rigore e con un preciso tiro di sinistro trafigge Mola.

I gialloblu di Maschio provano a reagire, ma il tiro di Pepe si infrange sul palo. Nella ripresa il Giugliano attacca a testa a bassa e al 34' perviene al pareggio con l'attaccante Celestine, che di testa anticipa un difensore e batte l'estremo difensore dell'Insieme Formia. La gioia del gol dura poco: a sei minuti dal termine, infatti, Di Vito indovina il jolly (tiro dal limite) e riporta in vantaggio i padroni di casa.