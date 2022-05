Formia-Giugliano 0-5: manita e serie C a un passo

Il Giugliano strapazza (5-0) il Formia e vede la serie C. I gialloblu espugnano il campo dei laziali con una prestazione maiuscola. Nell'arco dei primi quaranti minuti di gioco, la compagine di Ferraro - capolista del girone G - riesce a segnare ben quattro marcature. Vanno a segno Ferrari (doppietta), Poziello e De Rosa. Nella ripresa, invece, a 13 minuti dal termine è il giovane Zanon a fissare il punteggio sul 5-0.

Nel prossimo turno i tigrotti affronteranno in trasferta il Real Monterondo. La conquista della serie C è ormai a un passo. Il Giugliano ha otto punti di vantaggio dalla Torres, tre sono le gare ancora in calendario.