Francavilla-Afragolese 1-2 ma Pavarese dà le dimissioni

Primo successo in campionato per l’Afragolese, che passa la Fittipaldi di Francavilla nel segno di Esposito e Forte, che ribaltano l’iniziale vantaggio lucano.

Le reti arrivano tutte nella seconda frazione di gioco. Francavilla avanti al minuto 17 con Kordic, ma l’esultanza dura bel poco. Sette minuti ed Esposito fa 1-1, risolvendo d’opportunismo una mischia in area. Ancora Esposito – qualche minuto più tardi – sfiora il colpo del sorpasso, che arriva però a quattro minuti dal 90’ con Forte, che la mette dentro su assist di Percuoco.

A distanza di qualche ora dal blitz di Francavilla, il club di Niutta ha annunciato «di aver ricevuto ed accettato le dimissioni irrevocabili del coordinatore dell'area tecnica Luigi Pavarese. A lui vanno i ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto in questi due mesi e gli auguri di un futuro roseo per il prosieguo della sua carriera professionale».