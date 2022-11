Francavilla-Cavese 3-4: nel finale la traversa salva gli aquilotti

Cavese vietata ai deboli di cuore. Gli aquilotti escono vittoriosi dall’accesa contesa di Francavilla in Sinni, contraddistinta da 7 gol, due espulsioni, vibranti proteste dei padroni di casa e una lunga serie di occasioni da gol.

Termina 3-4 per i biancoblu, che sembrano da subito indirizzare il match con cinismo, salvo poi subire la reazione dei padroni di casa prima dell’intervallo. Foggia e Bezzon portano la Cavese sul doppio vantaggio al 6’ e al 12’, ma la sfida è tutt’altro che decisa.

I sinnici reagiscono e riescono addirittura a rimettere le cose in pari con Gentile e Nolè. Nella ripresa la musica e soprattutto i ritmi non cambiano. Melillo è il più attivo tra i padroni di casa, la Cavese risponde con Bubas e Bezzon.

Poco dopo la mezz’ora il nuovo vantaggio biancoblu con Foggia assistman per la conclusione di Munoz che carambola sul portiere e sulla traversa prima di rimbalzare oltre la linea bianca. Il direttore di gara indica il centrocampo tra le vibranti proteste locali, ma a essere espulso è Bubas, che rimedia il secondo giallo per la sua esultanza.

In inferiorità la Cavese riesce addirittura a calare il poker. Gagliardi prova ad andarsene in dribbling perdendo palla; in piena area però Pezzi gli rifila una manata sotto gli occhi dell’arbitro che decreta il rigore ed estrae il rosso diretto al difensore di casa. Lo stesso Gagliardi dal dischetto realizza il 2-4.

Ma la gara è tutt’altro che decisa. Il Francavilla reagisce e sfiora il tris al 42’, con Lomasto a salvare sulla linea. La rete arriva al 45’ esatto quando Di Ronza sceglie bene il tempo di testa sugli sviluppi di un angolo. L’assalto all’arma bianca alla porta della Cavese prosegue e in pieno recupero Colombo e soci benedicono la traversa che respinge la conclusione di Pizzutelli e regala agli aquilotti 3 punti di platino.