Francavilla-Nocerina, dubbio Chietti per Zavettieri: il terzino Boersma ceduto al Casarano

La Nocerina sosterrà domani la seduta di rifinitura in vista della gara esterna con il Francavilla. Un'altra importante tappa per i molossi nella corsa alla salvezza. Il tecnico Zavettieri ha a disposizione l'intero organico a eccezione dell'esterno Chietti. Il giovanissimo figlio d'arte ha accusato un problema a una caviglia nel corso dell'amichevole in famiglia con la Juniores disputata ieri. Fatte le opportune valutazioni, l'allenatore comunicherà domani le scelte relative ai convocati. Con l'intera rosa a disposizione, Zavettieri può optare per due soluzioni tattiche: un sistema di gioco con difesa a 4 già visto contro il Gravina o il ritorno a un elastico 3-5-2 ugualmente equilibrato seppur con compiti differenti per gli interpreti in campo.

Intanto la società rossonera ha ufficialmente salutato il terzino Chernet Boersma, olandese classe 2004 che ha collezionato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia della Nocerina nella prima parte della stagione. Il giovane difensore si è trasferito al Casarano dopo essere stato svincolato dalla società rossonera.