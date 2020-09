© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'ex tecnico del Pomigliano, il nuovo allenatore del Giugliano. Il neo trainer, che subentra al dimissionario Guglielmo Tudisco, è stato presentato poco fa allo stadio De Cristofaro di Giugliano. «Sono onorato di iniziare questa nuova sfida in una piazza storica come quella di Giugliano - ha spiegato il neo tecnico - Trovo un gruppo voglioso e motivato. La rosa è di qualità, faremo dunque attente valutazioni prima di apportare eventuali correttivi. Ringrazio il mio predecessore, Guglielmo Tudisco, per il lavoro svolto fino ad ora».Il presidente Luigi Sestile, dopo aver salutato Carannante, si è trincerato dietro il no comment in relazione all'addio a sorpresa dell'ormai ex allenatore gialloblu.