La Gelbison non riesce a sbloccarsi in casa e continua la sua serie senza reti. Dalla prima giornata la formazione cilentana non segna sul campo amico del Morra portando il suo record negativo a 518 minuti. Chi sperava che l'arrivo del nuovo allenatore riuscisse a far sbloccare la situazione è rimasto deluso. E anche contro il Casarano, si sono riviste le solite pecche in fase realizativa tanto che al triplice fischio le squadre sono tornate negli spogliatoi con il risultato di parità e senza reti (0-0). E Squillante pur soddisfatto della prova dei suoi ha evidenziato che bisogna lavorare molto per riuscire a concrettizzare. A dire il vero a 5 minuti dal termine Tandara, ha avuto sui piedi la palla gol ma l'ha fallita. Ora si attende la riapertura del mercato dove si pensa che la società rossoblu intervenga soprattutto per assicurarsi un attaccante in grado di segnare e dare sbocco al lavoro che viene svolto. Intanto arriva un altro punto utile per far smuovere la classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA