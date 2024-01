Gallipoli-Santa Maria 1-0: i cilentani perdono lo scontro salvezza

Per il Santa Maria Cilento arriva una bruciante sconfitta nello scontro diretto in chiave salvezza sul campo del Gallipoli.

La formazione di Rogazzo, dopo aver visto andare in fumo almeno due grandi occasioni nelle quali i legni della porta dei pugliesi hanno salvato il risultato, proprio allo scadere ha visto materializzarsi la beffa della sconfitta che brucia davvero tanto e che lascia i giallorossi di Rogazo in piena bagarre per la zona rossa.

Dopo un buon inizio del Gallipoli che vede protagonista l'estremo cilentano Spina, la palla gol è per il Santa Maria al 35’ quando Ferrante dopo un tiro di Catalano, manda la sfera a sbattere sulla traversa.

Nella ripresa meglio il Santa Maria: sugli scudi salgono Nunziante e Catalano, e proprio questi due confezionano l'azione più pericolosa ma al 30’ ancora una volta il palo prima e poi l'imprecisione di Catalano sulla ribattuta non sfruttano l'occasione. Invece al minuto 43’ arriva la beffa: Benvenga, con un tiro a giro beffa Spina e regala tre punti pesanti al Galllipoli e costringe alla sconfitta il Santa Maria che resta a quota 18 e domenica ospiterà il Barletta.