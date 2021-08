Gelbison ancora un innesto tra gli under: arriva il difensore La Gamba

La Gelbison in attesa della ripresa della preparazione dopo tre giorni di sosta, piazza un altro acquisto da mettere a disposizione del tecnico nolano Gianluca Esposito, a rinforzare la truppa dei calciatori in quota under è arrivato Antonio La Gamba, 21 anni, con trascorsi in squadre calabresi come Vibonese, Roccella e Corigliano, prima di approdare al Marina di Ragusa e nella scorsa stagione con il Città di Sant'Agata. Il difensore centrale, che è stato presentato nella sede del club rossoblu dal team manager Gianluca Oricchio, si unirà ai nuovi compagni nella giornata di domani quando riprende la seconda parte della preparazione.