Nel corso di una conferenza stampa il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, affiancato dalla vice Vincenza De Luca e dal portavoce del club rossoblu, Renzo De Cesare, ha illustrato lo stato di salute dei calciatori che alla luce degli esami effettuati ha fatto precipitare la situazione. Dopo i primi tre giocatori risultati positivi che hanno fatto saltare la sfida sul campo del Acr Messina e il recupero in programma con il Sant'Agata sono emersi altri 10 positivi, quattro asintomatici e sei sintomatici o paucisintomatici con problemi al gusto e all'olfatto. «Purtroppo - ha esordito il presidente Puglisi - e senza voler fare polemiche la gara di Troina è stata fatale, e in questo non ho visto la collaborazione del club siciliano che solo dopo le nostre sollecitazioni e con cinque giorni di ritardo ci ha comunicato la positività di alcuni suoi calciatori. Non voglio pensare male ma ho notato molta approssimazione, ed ora ne stiamo purtoppo pagando le conseguenze in modo molto pesante. E questo per un club come il nostro che finora è stato sempre attento e ha seguito un protocollo molto vicino ai club professionistici è una vera beffa. Allo stato attuale siamo costretti a registrare altri 10 casi di cui 6 sintomatici con problemi all'olfatto e al gusto e 4 paucisintomatici. Intanto per i primi positivi che non presentano sintomi sono in programma i nuovi test entro il 7 novembre e dopo una settimana per tutti gli altri. Tutti i calciatori sono stati isolati. A questo punto ritengo che sarebbe giusto fermare il campionato. Inoltre voglio dire che a questo punto non scenderemo in campo se le formazioni avversarie non ci forniscono dati certi sulla loro condizione di salute in merito a questo virus».

Una brutta situazione per il club cilentano che ora rischia di saltare diverse partite a cui vanno ad aggiungersi quelle già non giocate negli ultimi due turni.

