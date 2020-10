La Gelbison dopo aver dovuto saltare la gara casalinga con il Sant'Agata la scorsa giornata per il rispetto del protocollo anti-Covid-19, si trova ad affrontare una situazione analoga anche alla vigilia della sesta giornata. Il club cilentano, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che in seguito ad accertamenti che hanno fatto seguito al match con il Troina, nelle cui fila risultavano calciatori positivi, in queste ultime due settimane ha sottoposto tutti i calciatori e staff tecnico a una serie di test rapidi per monitorare lo stato di salute del gruppo. E da questi test è emerso che tre calciatori sono risultati positivi e per gli stessi sono stati predisposti tamponi molecolari il cui esito sarà comunicato dall'Asl di competenza.

Nel frattempo la società del presidente Puglisi, ha chiesto alla Lega Dilettanti, di rinviare la gara di domenica con l'Acr Messina, in programma nel centro siciliano. Per la Gelbison un altro imprevisto stop che mette a rischio anche il recupero già fissato per mercoledì 4 novembre con il Sant'Agata.

Ultimo aggiornamento: 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA