Gelbison 400 euro di multa e La Gamba squalificato dopo il match con la Cavese

Il pareggio sul campo della Cavese per la capolista Gelbison che ha consentito alla formazione cilentana di mantenere la vetta nelle sue mani proprio sui metelliani, ha portato con se qualche strascico, infatti, alla Gelbison è stata comminata una ammenda di 400 euro, decisione adottata dal giudice sportivo che ha punito il club rossoblu in quanto i propri sostenitori hanno introdotto materiale pirotecnico con 4 fumogeni poi accesi nel settore loro riservato. Inoltre a causa dell'ammonizione rimediata da La Gamba, per questi è scattata la squalifica essendo in diffida per una giornata, per cui dovrà saltare la prossima gara in programma domenica al Morra quando arriva il Cittanova.