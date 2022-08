Gelbison, 4 reti nel test con il Buccino di eccellenza

La Gelbison prosegue le sue tappe di avvicinamento al campionato con una serie di test e dopo quello con la Turris, nel pomeriggio sul campo amico del Morra dove sta svolgendo la preparazione in vista dello storico esordio in serie C, la squadra di Gianluca Esposito, ha affrontato il Buccino compagine di ecellenza. I rossoblu cilentani, si sono imposti 4-0. La prima frazione si chiusa sul 3-0 grazie alle reti di Cortesi, che ha rotto l'equilibrio dopo 21'. Poi è stato Gilli ha firmare il raddoppio. Dopo soli 120 secondi il tris l'ha firmato Correnti. Poi nella ripresa spazio a tanti cambi e anche la quarta marcatura che ha chiuso l'allenamento congiunto. Intanto sabato anche la squadra Primavera sarà impegnata in un triangolare a Laurino con la squadra di casa e con il Brera di Milano. La squadra di Esposito, invece tornerà in campo domenica sempre al Morra dove arriva la Nocerina, fischio d'inizio alle ore 17.30.