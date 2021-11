La Gelbison torna in Tv, la sfida con l'Acireale in diretta domenica

Dopo circa un anno la Gelbison capolista del girone I di serie D torna ad essere protagonista sulle frequenze dell'emittete Sportitalia che anche per questa stagione si è assicurata i diritti per trasmettere una partita in diretta del campionato di quarta serie. E per la prossima giornata che è la 14esima di andata l'emittente diretta da Michele Criscitiello, ha scelto di puntare le telecamere sulla sfida che oppone il team cilentano che guida la classifica e l'Acireale, nobile decaduta che spera di rientrare nel gruppo di testa.

La notizia è stata accolta con favore dal club di Vallo della Lucania, ma da parte di tutti i sostenitori dei rossoblu che avranno modo di vedere la loro squadra beneficiare di questa vetrina nazionale. La gara in progrmma domenica 5 dicembre, potrà essere seguita sul canale 60 e 560 del digitale terrestre e, avrà inizio alle ore 14.30. Nell'unico precedente su Sportitalia la Gelbison si impose sul campo del Rende.