Dopo la conferma di Tedesco e l'arrivo di Gagliardi, la Gelbison mette un altro tassello nel reparto avanzato assicurandosi le prestazione del giovane under Domenico Coiro, 19 anni, arrivato dal Faiano in Eccellenza dove ha giocato la scorsa stagione realizzando tre reti. L'attaccante originario di Petina ha inziato la sua carriera nell'Avellino prima di trasferirsi ad Ascoli, dove ha giocato con gli allievi nazionali. Poi il ritorno in Campania con il Faiano e ora la sua prima esperienza in serie D con la maglia rossoblù della Gelbison.



A centrocampo arriva Alessandro Cangemi, 24 anni, ex Castrovillari: «Non ho pensato due volte ad accettare la proposta della Gelbison, una realtà ormai consolidata in serie D. Spero di fare bene agli ordini di Ferazzoli». Sulla stessa lunghezza d'onda le dichiarazioni di Coiro, dopo la firma nella sede del club con il diesse Nicolò Pascuccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA