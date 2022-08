Gelbison, tre acqusiti in poche ore: Foresta, Statella e Sorrentino

A poco più di una settimana dall'inizio della stagione - che per la Gelbison coincide con quella dell'esordio assoluto in serie C - la società cilentana annuncia l'arrivo di tre pedine di grande calibro: Giovanni Foresta, 27 anni, arriva dalla Carrarese e vanta una una lunga militanza in terza serie; Giuseppe Statella, 34 anni, esterno di centrocampo, arriva dall'Acr Messina, in passato anche esperienze in serie B; e l'attaccante Lorenzo Sorrentino, 27 anni, attaccante che arriva dalla Fidelis Andria, oltre 160 presenze nei professionisti.

I tre neo acquisti della Gelbison sono stati presentati nella sede del club dal presidente Puglisi e dal diesse Pascuccio. Intanto il test amichevole con la Luiss è terminato 2-1 per la Gelbison con reti di Graziani e Di Fiore per i cilentani e Biraschi per la formazione laziale.