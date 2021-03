Gelbison-Acr Messina finisce 1-1, i cilentani mancano l'assalto alla vetta

Il big match del girone I di serie D tra le prime due della classe Gelbison e Acr Messina, termina in parità 1-1. Il risultato alla fine premia la squadra dello stretto che riesce a conservare la testa della classifica e fa rimanere l'amaro alla formazione cilentana che nell'arco dei 90' ha cercato di fare sua la sfida e dopo essere passata in vantaggio sperava di riuscire a condurre in porto i 3 punti, ma nell'unico errore è stata punita, fallendo così l'assalto alla capolista che rimane in vetta con 3 punti di vantaggio sui cilentani. La gara dopo una fase di studio entra nel vivo e nel primo tempo si registrano conclusioni da una parte e dall'altra ma le porte restano inviolate. Nella ripresa parte meglio la Gelbison che al 9' con Gagliardi in mezza girata trova il momentaneo vantaggio, poi nel momento migliore dei cilentani, al 31' arriva il pareggio firmato da Addessi. Una rete che di fatto chiude i giochi con il risultato che non muta fino al triplice fischio.