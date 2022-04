Gelbison, ad Acireale con tutto l'organico Esposito: «Voglio una squadra cattiva»

E' tutto pronto in casa Gelbison per la trasfertadi Acireale, dove passa una grossa fetta della promozione in serie C. La squadra rossoblu che guida la classifica, arriva all'appuntamento in grande condizione. Ne è consapevole anche il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, il quale nella consueta conferenza alla vigilia del match ha dichiarato tutta la sua fiducia nei ragazzi: " Arriviamo a questa partita sull'onda di risultati positivi e prestazioni convincenti. L'abbiamo preparata sapendo che potrebbe far pendere la bilancia a nostro favore in caso di successo, pur sapendo che poi restano ancora da giocare sei partite". Il tecnico nolano, poi si è espresso sul divieto di trasferta per i tifosi rossoblu: " Pur rispettando la decisione del Prefetto, che avrà avuto i suoi motivi per adottare questo provvedimento, ritengo che questo rappresenti una sconfitta per una comunità che sta vivendo un sogno". Per questo big-match, Epsoito, potrà contare su tutti gli uomini e non ha escluso che possa essere apportata qualche variante sul tema tattico e anche nella scelta dei protagonisti. Si gioca ad Acireale con inizio alle ore 15. Fischia Ceriello di Chiari.