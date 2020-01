La Gelbison riparte da Andria sul campo della squadra che nel match di andata regalò ai cilentani la prima ed unica vittoria ottenuta in casa nel girone di andata. I rossoblu scivolati in piena zona rossa con 19 punti non lasciano tranquilli i tifosi che sperano di vedere una squadra determinata a conservare la categoria. E la vigilia del match ha visto come di consueto il tecnico Squillante, presentarla nel corso della conferenza stampa: " Dobbiamo alzare l'asticella della nostra autostima venuta meno per la mancanza di risultati. Ad Andria spero di poter schierare la migliore formazione. A questo nuovo anno chiedo di avere meno infortuni che ci stanno condizionando e non poco. E' una sfida con una diretta concorrente e cercheremo di portare a casa un risultato utile". In forse resta la presenza del capitano Uliano, per il quale si spera in un recupero in extremis, mentre non saranno della partita gli squalificati Mautone e Pipolo, certa la presenza del centrocampista Gori, arrivato nel mercato invernale , mentre l'ultimo tassello il difensore in chiave under, Onda, arrivato dal Benevento, non dovrebbe giocare. La gara tra la Fidelis Andria e la Gelbison sarà diretta da Di Loreto di Terni. Si inizia alle ore 14.30 © RIPRODUZIONE RISERVATA