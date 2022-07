Gelbison, parte il ritiro: Spicuzza e Petrelli nello staff di Esposito

La Gelbison è alla vigilia della partenza ufficiale della nuova stagione che la vedrà per la prima volta in serie C e questa coincide con l'inizio della preparazione che è prevista per inizio della prossima settimana, quando i rossoblu, vecchi e nuovi, si ritroveranno come ormai avviene da sempre nello stadio amico di Vallo della Lucania: il Morra, che come noto, non potrà ospitare le gare casalinghe dei cilentani che inizieranno la stagione a Picerno, in attesa che vengano ultimati i lavori al Guariglia di Agropoli dove si giocherà il resto della stagione. E a dirigere le sedute ci sarà il riconfermato allenatore nolano Gianluca Esposito, il quale ha appena ultimato a Coverciano il corso per conseguire il patentino di allenatore UEFA A. E al suo fianco avrà ancora come secondo Agostino Spicuzza, mentre il ruolo di preparatore dei portieri è stato assegnato al giovane Gian Mario Petrelli, che arriva dall'esperienza nei prof con la Fidelis Andria. Intanto, il duo Puglisi - Pascuccio, è ancora all'opera per completare l'organico da mettere a disposizione di Esposito, e nelle prossime ore dovrebbe esserci un altro colpo di mercato.