Gelbison al completo col Paternò per la sfida di alta quota

La Gelbison ritorna al Morra per affrontare un'altra sfida in alta quota. I cilentani che guidano la graduatoria del girone I si apprestano a ricevere il Paternò, compagine che chiude il gruppo delle migliori e che il tecnico Torrisi, sta guidando in modo impeccabile, e che proverà a fare il colpaccio in terra salernitana. Di contro la formazione guidata da Gianluca Esposito, galvanizzata dalla pesante vittoria sul campo del Portici, prova a non perdere colpi per tenere a distanza le inseguitrici. Per questo match il trainer nolano,dispone di tutti gli uomini, per cui avrà solo problemi di scelta. Al Morra si annuncia il pubblico delle grandi occasioni, la gara che inizia alle ore 14.30 sarà diretta da Restaldo di Ivrea.