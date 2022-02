Gelbison: arriva il Biancavilla, out Khoris e Graziani

La capolista Gelbison inizia con il Biancavilla la serie di gare casalinghe che l'attendono per le prossime quattro uscite. Si parte con questa sfida che a guardare la classifica appare come un testa coda con i siciliani impegolati nella parte bassa della graduatoria, ma che nell'ultima uscita hanno ottenuto il bottino pieno. Per questo match in programma al Morra, il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, nel presentare il confronto nella consueta conferenza stampa, ha detto che potrebbero esserci degli avvicendamenti nell'undici iniziale anche per far respirare chi ha giocato di più. Inoltre dovrà fare i conti con due assenze quelle di Khoris e Graziani, entrami infortunati, per il resto sono tutti disponibili. Il tecnico nolano, ha voluto rivolgere un particolare saluto all'attaccante argentino Corado, che si è accasato al Rotonda. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30 e i tagliandi si possono acquistare anche ai botteghini . Dirige Vogliacco della sezione di Bari.