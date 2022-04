Gelbison al Morra arriva il Cittanova Esposito: «Niente cali di tensione»

La capolista Gelbison dopo l'ottimo pareggio sul campo della Cavese che ha lasciato qualche rimpiantoin casa vallese, torna sul terreno amico del Morra dove arriva il Cittanova, compagine che attraversa un buon momento e che spera di entrare nella griglia playoff. Nella consueta conferenza stampa di presentazione il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, analizza la gara: " Affronteremo una formazione giovane che veleggia verso un traguardo prestigioso come i playoff e sarà difficile da affrontare, ma noi abbiamo la consapevolezza della nostra forza e non dovremo avere cali di tensione per riuscire a centrare il grande obiettivo". Unico assente lo squalificato La Gamba, per il resto solo problemi di scelta per il tecnico rossoblu. Il fischio d'inizio è previsto per le 15 e arbitra Renzi di Pesaro.