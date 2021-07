La Gelbison riparte da Esposito: sarà il nuovo tecnico dei cilentani

Per la Gelbison è arrivato il momento di annunciare l'allenatore e senza nessuna sorpresa in quanto la scelta era stata già annunciata da più parti nel tardo pomeriggio la società rossoblu cilentana con in testa il presidente Maurizio Puglisi, ha presentato il nuovo timoniere: si tratta di Gianluca Esposito, 44 anni di Nola, che ha guidato la scorsa stagione la matricola Santa Maria Cilento, conducendola ad una tranquilla salvezza.

Al momento della presentazione Esposito, indossava una sciarpa con i colori del club vallese e ha rilasciato una breve dichiarazione di grande riconoscenza: «Sono davvero entusiasta che la Gelbison mi abbia scelto per questa nuova ed importante avventura».

Ora con Esposito potrà proseguire la campagna acquisti e si potrà pensare anche alla data del ritiro.