La Gelbison si presenta davanti ai propri tifosi per la prima volta nel nuovo anno solare per cercare di interrompere la serie negativa che vede i rossoblu non vincenti al Morra da oltre quattro mesi ospitando l'Altamura.



Nella conferenza stampa della vigilia a parlare è l'allenatore in seconda Agostino Spicuzza, che non trova scusanti sul lungo digiuno sul campo amico: «È il momento di cominciare a vincere solo in questo modo possiamo riuscire a centrare l'obiettivo salvezza. Il Morra deve diventare d'ora in avanti il nostro fortino invalicabile. E dobbiamo comiciare a farlo negli scontri diretti come è quello con il Team Altamura che ci precede di due punti. Ci siamo allenati benissimo e mister Squillante, può contare su tutti gli uomini con il rientro degli squalificati Mautone e Pipolo».



La gara che inizia alle ore 14.30 sarà diretta da Giacometti di Gubbio.