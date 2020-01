Per la Gelbison non si interrompe il tabù Morra. La formazione cilentana ancora una volta deve rinviare l'appuntamento con la vittoria che ormai è una vera e propria chimera considerto che manca dalla prima di campionato, da allora sono trascorsi quattro mesi e mezzo ed anche nello scontro salvezza con il Team Altamura non è riuscita ad andare oltre il pareggio 1-1 tra l'altro ottenuto in rimonta dopo essere passata in svantaggio nella prima frazione con una rete di Guadalupi. Nella ripresa a 10 minuti dalla conclusione Simonetti si procura un penalty grazie ad un intervento scomposto di Polidori. Dal dischetto non sbaglia Mautone che fissa il punteggio sull'1-1. Non succede più nulla fino al termine e la Gelbison si porta a 19 pnti ma scivola ancora di più nella zona minata dei playout. E domenica è attesa da un altro scontro diretto con i lucani del Francavilla che seguono con 16 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA