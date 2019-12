Non si ferma la Gelbison che con il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, è particolarmente attiva sul mercato e dopo gli innesti di Tedesco e Corso, ha piazzato un altro colpo a sensazione potenziando il reparto avanzato dopo aver dato il benservito all'argentino Varela, a prenderne il posto è arrivato Felice Simonetti, 25 anni, giunto dalla Turris dove ha iniziato la stagione. L'attaccante nato a Nola, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Avellino, poi diverse esperienze in eccellenza e serie D fino ad approdare alla Nocerina, con la quale ha esordito in serie C. Felice Simonetti, è stato presentato alla stampa e subito dopo si è messo a disposizione del tecnico Squillante che potrebbe utilizzarlo nella sfida di domenica con la capolista Bitonto. © RIPRODUZIONE RISERVATA