Nel primo giorno di mercato riservato alle squadre professionistiche che andrà avanti fino a fine mese, la Gelbison si è fatta subito notare piazzando un altro importante innesto, assicurandosi le prestazione di Arturo Onda, giunto dal Benevento. Il giovane promettente Arturo Onda, 19 anni il prossimo aprile, ha fatto tutta la trafila nelle giovanile del Benevento, dopo aver cominciato a muovere i primi passi nella Casertana. L'annuncio dell'arrivo di Onda, alla corte del tecnico Squillante, l'ha dato il direttore sportivo della Gelbison Nicolò Pascuccio, che nel presentare le caratteristiche del calciatore ha detto : "Pur nascendo difensore è adattabile come esterno di attacco". Arturo Onda, dopo le visite di rito, da domani sarà con i nuovi compagni nella rifinitura che precede la sfida sul campo della Fidelis Andria, in programma domenica in Puglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA