Dopo il derby cilentano per la Gelbison altro derby provinciale questa volta sulla strada dei rossoblu cilentana c'è la Nocerina, che come la squadra del tecnico Luigi Squillante, va a cacia di punti utili per uscire dalla zona minata dove attualmete si trova. Per questa sfida il tecnico dei vallesi deve fare a meno dello squalificato Mautone, per il resto sono tutti a disposizione per cui avrà solo problemi di scelta anche se c'è da attendersi non molte novità rispetto alla squadra che ha vinto il derby ad Agropoli. L'obiettivo è quello di interrompere la serie nera andando a caccia della vittoria che sul campo amico del Morra manca dal primo settembre. La gara avrà inizio alle ore 14.30 è sarà diretta da Delnotaro della sezione piemontese di Vco (acronimo di Verbano, Cusio, Ossola).