Gelbison, maxi schermo in piazza per la gara di Troina

La decisione adottata dalla Prefettura di Enna, di far giocare a porte chiuse la penultima giornata di serie D Troina -Gelbison, per l'inagibilità delle tribune dell'impianto isolano, e considerato che questo match potrebbe dare la storica promozione in serie C al club cilentano, ha mandato su tutte le furie i tifosi cilentani, già pronti a seguire la squadra nella trasferta siciliana.

Per venire incontro alle esigenze dei tanti sostenitori ma più in generale degli sportivi di Vallo della Lucania, la locale amministrazione comunale, ha predisposto la possibile installazione di un maxi schermo su cui proiettare le immagini della sfida. Il mega schermo molto probabilmente potrà essere collocato nella piazza centrale della città in modo da soddisfare le richieste che sono giunte pressanti nelle ultime ore, per poi magari dare inizio ad una grande festa per questo importante traguardo.

Il ds Nicolò Pascuccio, appare certo che l'obiettivo è stato raggiunto: «Anche se la matematica ancora non ci assegna la promozione, posso affermare che è giunto il momomento di dare inizio ai festeggiamenti a coronamento di una stagione davvero eccezionale».