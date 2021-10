Gelbison due under in uscita: Amorello a Trapani, Stancarone a Mola

La Gelbison resta sempre attiva sul mercato questa volta il club di Vallo della Lucania, capolista nel girone I di serie D si fa notare per la voce in uscita, infatti, il sodalizio del presidente Maurizio Puglisi, attraverso la sua pagina ufficiale ha comunicato di aver deciso di cedere a titolo definitivo due under, l'attaccante Luca Stancarone, 20 anni, che nella scorsa stagione ha vestito 21 volte la maglia rossoblu realizzando anche una rete, che è passato al Mola, e il difensore Mattia Amorello, 19 anni, il quale non ha mai debuttato in questa stagione, che si è accasato al Trapani.