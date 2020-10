La Gelbison rimane ancora una settimana ai box e salta la seconda gara di campionato. Questa volta sono stati tre calciatori rossoblà a essere interessati dal Covid per i quali si attendono i risultati definitivi dei tamponi. Una situazione che ha indotto i dirigenti a chiedere il rinvio che il Dipartimento Interregionale ha accordato per cui è saltata la trasferta sul campo dell'Acr Messina a data da destinarsi. Su quest'altro stop forzato si è espresso il tecnico della formazione cilentana Giuseppe Ferazzoli: «Noi abbiamo seguito tutti protocolli per cui è stato chiesto il rinvio. Di certo sono amareggiato per quello che sta succendo non solo a noi ma in tutto il mondo. Quello che ci sta capitando era prevedibile, speriamo di uscirne al più presto. Ovviamente, con tante gare da recuperare diventa difficile anche trovare gli incastri giusti. Per il resto proseguono gli allenamenti senza contatti per attenerci alle regole in attesa del responso definitivo dei tre ragazzi risultati positivi».

Alla luce di questo rinvio è a forte rischio anche il recupero in programma mercoledì 4 novembre con il Sant'Agata.

Ultimo aggiornamento: 13:57

