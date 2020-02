La Gelbison ancora una volta si vede costretta a rinviare l'appuntamento con la vittoria sul campo amico del Morra e con il Fasano la gara finisce in parità 1-1. Ed anche questa volta i rossoblu del tecnico Squillante si devosno accontentare di un solo punto. Contro i pugliesi le cose si erano messe male quando al 14' Corvino al rientro è riuscito a sbloccare il risultato, e con questo punteggio si è chiusa la prima frazione. Nella ripresa dopo una fase di marca pugliese, il pallino è passato in mano ai cilentani che sono riusciti a pareggiare grazie a Tedesco che al 24' ha finalizzato al meglio l'assist di Orlando. Nonostante gli assalti finali il punteggio non è mutato e la Gelbison si vede costretta ad allungare la serie senza vittorie sul campo di casa. Ora la testa è rivolta al derby con il fanalino Agropoli che, invece a dspetto di una situazione molto delicata, ha mostrato segni di ripresa imponendo il pareggio al Gladiator. © RIPRODUZIONE RISERVATA