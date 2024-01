Gelbison-Angri 2-0: decide il derby una doppietta di Croce

La Gelbison vince il derby con l'Angri, ritrova la vittoria e si lascia alle spalle la fase negativa che l’aveva fatta scivolare pericolosamente in classifica. I due tecnici non mutano il tema tattico, Erra per la Gelbison conferma il 3-5-2 confermando come terminali la coppia Rodriguez - Croce, mentre Di Costanzo, si affida al 4-3-3, inserendo dall’inizio l’ex Mettivier nella mediana.

Una sfida che vale molto per entrambe in chiave salvezza diretta. I cilentani che non vincono da quasi due mesi vanno a caccia dei tanto agognati 3 punti, mentre i grigiorossi non vogliono finire per essere invischiati nella zona rossa. Alla fine a festeggiare sono i cilentani che ora possono guardare con fiducia alla seconda fase della stagione. Parte subito decisa la formazione di Erra che controlla agevolmente la gara e al minuto 24 si rompe l’equilibrio a suo favore. A mettere la firma è il solito bomber Croce che sfrutta una palla in area e batte Palladino.

Lo stesso attaccante si ripete nell'ultimo minuto di recupero della prima frazione sfruttando al meglio una rapida ripartenza partita dai piedi Daniel Ferrante. E sul 2-0 si va al riposo.

Nella ripresa la Gelbison trova con Rodriguez, anche la terza rete annaullata però, da una posizione di fuorigioco. La gara resta aperta, ma il risultato non muta e la Gelbison porta a casa tre punti pesanti che la rilanciano in classifica facendola allontanare dalla zona minata, dove invece resta l'Angri. La nota stonata in casa cilentana è l'infortunio occorso nel finale al bomber Croce, la cui entità si conoscerà solo nei prossimi giorni. Nella prossima giornata i rossoblù saranno impegnati sul campo del Martina che staziona nella parte alta della classifica.