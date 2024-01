Gelbison-Angri derby per evitare i playout. Erra: «Siamo in crescita e vogliamo i 3 punti»

Il derby Gelbison - Angri alla luce della classifica di entrambe assume le sembianze di una sfida da leggere in chiave permanenza in serie D. La Gelbison che non vince da sette giornate e che nelle ultime due ha interrotto la serie di 5 ko consecutivi va a caccia dei tre punti per allontanarsi dalla zona minata, di contro l'Angri che segue i cilentani di una sola lunghezza spera di non tornare a casa senza punti. Erra, timoniere dei rossoblù appare sereno e vede la squadra in crescita e pensa che sia l'occasione per tornare a fare bottino pieno: " La squadra arriva bene a questo confronto con un team quadrato e esperto, ma noi dobbiamo portare a casa i 3 punti, anche se dobbiamo farlo senza l'assillo di ottenere tutto e subito per colpire nel momento giusto. E' necessario fare bene le due fasi ed evitare le ripartenze degli avversari ". Poi il tecnico salernitano parla di mercato: " Non interverremo tra gli over mentre siamo alla ricerca di qualche under per avere dei ricambi al momento davvero molto limitati ". La gara che si gioca al Carrano di Castellabate, è vietata ai tifosi dell'Angri per ordinanza del sindaco cilentano. A dirigere è stato chiamato Spera di Barletta, si inizia alle 14.30